XX edizione del Festival “Il Mito”: cantautori protagonisti

Con un comunicato stampa la Fondazione teatro Valle dei templi guidato da Vincenzo Bellavia, noto imprenditore agrigentino, celebra la XX edizione del Festival del Mito.

Scrive la Fondazione: “È un traguardo che celebriamo con orgoglio, consapevoli del percorso fatto e dello spazio che, anno dopo anno, abbiamo guadagnato nel panorama musicale italiano. Agrigento è diventata, infatti, il Terzo Polo in Sicilia per gli eventi attesi da parte di un pubblico eterogeneo e sempre più in crescita, grazie a cartelloni artistici che hanno visto l’esibizione di alcuni tra i più grandi nomi dello spettacolo: da Zucchero a Eros Ramazzotti, da Claudio Baglioni a Lucio Dalla, da Tiziano Ferro a Jovanotti, passando per musical come Notre Dame de Paris e personalità del mondo dello spettacolo come Fiorello.

Anche quest’anno il cuore pulsante del Festival sarà la Live Arena, struttura nata nella passata stagione e situata in un’area adiacente allo Sport Village. Un’arena pensata per accogliere il pubblico in un’atmosfera immersiva e contemporanea, capace di esaltare ogni tipo di performance. Uno spazio vivo, dove la musica incontra il paesaggio e la tecnica si mette al servizio dell’emozione.

Per questa ventesima edizione, si è scelto di celebrare il cantautorato. In un tempo in cui la musica sembra correre veloce, spesso guidata da logiche algoritmiche e fruizioni lampo, si sentiva il bisogno di tornare alla parola, alla scrittura, alla voce che racconta. Il cantautore è, da sempre, un narratore, un testimone, un ponte tra ciò che siamo e ciò che sogniamo. Dedicare il Festival al cantautorato significa dare valore alla sostanza, alla memoria e all’identità, in un panorama musicale che tanto ha detto e ha ancora molto da dire anche alle nuove generazioni.

Sul palco si alterneranno sei protagonisti della scena italiana: Nino D’Angelo, il primo agosto, con la sua poetica viscerale e popolare; Brunori Sas, l’11 agosto, voce lucida e iconica della sua generazione; Fabri Fibra, il 20 agosto, con la sua potenza espressiva e la forza del linguaggio diretto; Umberto Tozzi, il 24 agosto, autore di successi che hanno attraversato decenni e continenti; Antonello Venditti, il 26 agosto, interprete di storie che appartengono alla memoria collettiva; e infine Fiorella Mannoia, il 29 agosto, eleganza e verità, in una chiusura intensa e necessaria.

In questo anniversario speciale, vogliamo “intonare” coralmente una serie di ringraziamenti. Ai nostri soci e partner, che condividono visione, scelte e responsabilità. Agli sponsor, che ci sostengono con fiducia. Alle produzioni nazionali, che ancora una volta, dopo tanti anni, hanno creduto in noi. Ai fornitori, che con precisione e passione rendono possibile ogni dettaglio. E soprattutto al nostro pubblico: presente, partecipe, autentico. Se il Festival “Il Mito” è arrivato fin qui, è merito di chi ci ha accompagnati, applauditi e aspettati, stagione dopo stagione.