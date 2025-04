Scoppia pneumatico e l’auto si ribalta, tre feriti (lievi) a Raffadali 

Un brutto incidente si è verificato nella tarda serata lungo la strada statale 118, nei pressi del distributore di benzina Q8 in territorio di Raffadali. Il bilancio è di tre persone ferite, per fortuna in maniera non grave. Tutti si trovavano a bordo di un’auto quando, in seguito allo scoppio di uno dei pneumatici, il veicolo ha finito la sua corsa contro un guardrail ribaltandosi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montaperto e i Vigili del fuoco. Presente anche il personale sanitario che ha trasportato in ospedale i tre occupanti del mezzo. Tutti, come detto, non sono in pericolo di vita ma dovranno sottoporsi ad accertamenti.