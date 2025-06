Deve scontare condanna per maltrattamenti, arrestato 45enne 

I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno arrestato un quarantacinquenne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso subito dopo la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte di appello.

L’uomo deve scontare un residuo di due anni e quattro mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi assistenziali. Secondo quanto ricostruito, il ravanusano durante il matrimonio avrebbe maltrattato la moglie e, una volta separato, non avrebbe versato il mantenimento così come era stato disposto dal tribunale. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.