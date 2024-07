Shock alle Pergole, 13enne muore dopo malore accusato in spiaggia

Momenti di panico nella spiaggia delle Pergole, a Realmonte, dove nel tardo pomeriggio un bambino di 13 anni, di Raffadali ha accusato un malore mentre faceva il bagno. Il piccolo, in arresto cardiaco, è stato soccorso immediatamente e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni sono sembrate subito critiche e i medici della divisione di rianimazione diretti dal primario Fiorica hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Ma è stato inutile. A lanciare l’allarme sono stati i tanti bagnanti che stavano trascorrendo una normale giornata di mare. Immediato l’arrivo degli operatori sanitari che hanno eseguito le manovre di rianimazione. Un elisoccorso è atterrato sulla spiaggia e ha trasferito d’urgenza in ospedale il bambino, che era cardiopatico, dove, poco dopo il ricovero è deceduto.











