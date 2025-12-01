Si accascia a terra e muore, tragedia nel parcheggio di un supermercato

Un uomo di 62 anni residente ad Adrano ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore nel parcheggio di un supermercato a Biancavilla. Alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta per prima l’ambulanza della Misericordia di Santa Maria di Licodia, non medicalizzata e in supporto al 118. Gli operatori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, affiancati successivamente da un secondo mezzo del 118 dotato di medico a bordo. Nonostante gli sforzi, le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, i sanitari hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma senza esito. Per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Biancavilla e un’altra pattuglia della Compagnia di Paternò per gli accertamenti di rito.