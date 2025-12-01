Apertura

Si accascia a terra e muore, tragedia nel parcheggio di un supermercato

Per l'uomo, un 62enne, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 62 anni residente ad Adrano ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore nel parcheggio di un supermercato a Biancavilla. Alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta per prima l’ambulanza della Misericordia di Santa Maria di Licodia, non medicalizzata e in supporto al 118. Gli operatori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, affiancati successivamente da un secondo mezzo del 118 dotato di medico a bordo. Nonostante gli sforzi, le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, i sanitari hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma senza esito. Per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Biancavilla e un’altra pattuglia della Compagnia di Paternò per gli accertamenti di rito.

