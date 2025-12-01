 Terme di Sciacca, Catanzaro: “bisogna intervenire con decisione e trasparenza”

“Le Terme di Sciacca sono un patrimonio storico, culturale ed economico che da quasi undici anni resta chiuso, privando la città e l’intero territorio di una risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico e occupazionale. È una ferita aperta che rischia di diventare insanabile se non si interviene con decisione e trasparenza”. Lo dice oggi Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all’Ars, dopo l’esito di un’affollata assemblea cittadina che ha fatto emergere varie perplessità sulle procedure fin cui in corso per la riqualificazione dell’impianto. “Sono stati lanciati evidenti allarmi che meritano attenzione immediata – dice Catanzaro – dai ritardi nell’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione (FSC), già evidenti in tutto il Centro-Sud, alle incertezze sui contenuti del bando di riqualificazione. Se il bando in scadenza a fine febbraio dovesse andare deserto, Sciacca rischierebbe di perdere risorse nazionali ed europee, compromettendo definitivamente le prospettive di rilancio”.

“La città – aggiunge – non può restare esclusa da decisioni che riguardano il suo futuro. È inaccettabile che istituzioni locali non ricevano risposte alle richieste di incontro. Chiedo al governo regionale di garantire chiarezza nelle procedure e di coinvolgere la città che sta seguendo con apprensione l’iter che deve condurre alla rinascita delle Terme”. Il Pd all’Ars continuerà a vigilare affinché non si perda altro tempo e affinché le Terme tornino ad essere un motore di sviluppo e un simbolo di identità per la comunità. La riapertura non è solo una questione economica, ma un atto di giustizia verso una città che da troppo tempo attende di riappropriarsi di un bene che le appartiene.