Agrigento

Al via raccolta giocattoli per i bambini di pediatria di Agrigento, l’iniziativa del coordinamento FdI

La raccolta prende ufficialmente il via oggi e proseguirà fino al 22 dicembre

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Al via la terza edizione della raccolta di giocattoli destinati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.
L’iniziativa, che negli anni precedenti ha registrato grande partecipazione da parte della comunità agrigentina, nasce dal desiderio di portare un sorriso e un momento di serenità ai piccoli pazienti durante il periodo natalizio. L’attività è promossa e sostenuta dal Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Agrigento, guidato dall’avv. Paola Antinoro, che ribadisce l’importanza di un impegno concreto e condiviso verso chi vive il Natale in un contesto ospedaliero.
La raccolta prende ufficialmente il via oggi, lunedì 1 dicembre, e proseguirà fino al 22 dicembre. Sarà possibile contribuire donando uno o più giocattoli presso il carrello dedicato situato all’interno del punto vendita Toys Center del Villaggio Mosè.
Gabriele Navarra, presidente cittadino di Gioventù Nazionale, dichiara: “Ogni anno ci emoziona vedere quanto i cittadini rispondano con generosità. Offrire un dono a un bambino che vive un momento difficile significa regalargli un frammento di normalità e tanta speranza. Invitiamo tutti a partecipare, anche con un piccolo gesto.”

