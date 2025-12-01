Agrigento

Azione universitaria di Agrigento denuncia: “riscaldamenti spenti nella sede di via Quartararo”

Disagi per gli studenti costretti a stare nelle aule con i giubbotti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I dispositivi di riscaldamento del Consorzio universitario di Agrigento in via Quartararo da giorni risultano spenti a causa della mancanza di gasolio. Disagi per gli studenti universitari costretti a restare all’interno delle aule con i giubbotti. A segnalare il problema è il il referente di Azione Universitaria Agrigento, Gabriele Luigi Terlizzi, che si è attivato per una raccolta firme finalizzata a segnalare il grave disagio.

Il problema, emerso con l’abbassamento delle temperature, sta compromettendo il regolare svolgimento delle attività didattiche, rendendo necessarie azioni immediate per garantire condizioni ambientali adeguate allo studio”, dice Terlizzi che ha rappresentato verbalmente la situazione al Presidente del Polo di Agrigento, Dott. Tuzzolino, chiedendo un intervento tempestivo per il ripristino del servizio di riscaldamento e per assicurare il benessere della comunità studentesca.

