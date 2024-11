Si schianta contro auto parcheggiata, aveva assunto cocaina e alcol: denunciato 

Alla guida di un’auto di un conoscente si schianta contro un veicolo parcheggiato. Trasportato in ospedale per lievi ferite, insieme alla ragazza che viaggiava con lui, viene trovato positivo al test di alcol e droga. Aveva assunto cocaina. A finire nei guai è un ragazzo appena maggiorenne di Canicattì. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti.

Il 18enne si era messo alla guida di un’auto in compagnia di una ventiquattrenne. Poco dopo lo schianto contro un veicolo parcheggiato. Lanciato l’allarme, gli operatori del 118 hanno trasferito i due giovani in ospedale per le cure mediche del caso. I successivi test hanno confermato la positività ad alcol e droga del conducente.