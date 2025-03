Si spaccia per la vicina e svaligia casa di anziana, 8 mila euro il bottino

Si è spacciata per una vicina di casa e, con la scusa di recuperare un oggetto caduto sul balcone, è riuscita ad accedere nell’appartamento di un’anziana.

La pensionata, che con garbo aveva aperto la porta, ha capito soltanto in un secondo momento che quella visita era “mirata” facendo un’amara scoperta: la camera da letto era stata messa a soqquadro e da armadi e cassetti erano spariti gioielli e monili d’oro. Il bottino è stato quantificato in circa 8 mila euro. Al via le indagini dei poliziotti del commissariato di Sciacca per dare un volto alla donna che ha raggirato e derubato la pensionata.