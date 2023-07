Siculiana, tunisino investito da auto in corsa lungo la strada statale 115

Un diciassettenne tunisino, ospite del centro di accoglienza Villa Sikania, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto in corsa lungo la strada statale 115. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, poco dopo le nove. Il giovane è stato soccorso e trasferito in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il minore ha riportato traumi sparsi e uno più critico alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Siculiana per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.