Donati organi di un’anziana agrigentina deceduta a Caltanissetta

Prelievo di organi nella notte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è deceduta una donna di 74 anni in seguito ad una emorragia cerebrale. I familiari della paziente, un’anziana di Agrigento, hanno acconsentito alla donazione e nella notte una equipe dell’Ismett di Palermo ha prelevato il fegato e le cornee. Organi che ridaranno speranza ad altri due pazienti in lista d’attesa per il trapianto.