Crisi idrica, La Rocca Ruvolo: “600mila metri cubi della diga Castello per salvare gli agrumeti”

“Seicentomila metri cubi d’acqua della diga Castello, che erano stati accantonati per uso potabile e che sono stati recuperati nei mesi di gennaio e febbraio, dovrebbero essere utilizzati per consentire l’irrigazione fondamentale per salvare le piante, soprattutto agrumeti, nel comprensorio riberese. Il via libera dovrebbe arrivare domani al termine della cabina di regia per l’emergenza idrica che si riunirà con l’assessore all’Agricoltura. Una piccola boccata di ossigeno per gli agricoltori costretti a fare i conti con una crisi idrica drammatica. Ringrazio il capo del dipartimento di Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, che ha dato la disponibilità, domani nella cabina di regia, ad accogliere le istanze e le sollecitazioni provenienti dal nostro territorio”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Inoltre – aggiunge la parlamentare – ho avuto rassicurazioni dal commissario del Consorzio di bonifica Agrigento 3, Baldo Giarraputo, che domani saranno pagati gli stipendi arretrati dei dipendenti che nonostante le difficoltà e i mancati pagamenti garantiscono le operazioni di irrigazione. Un ringraziamento al governo regionale guidato dal presidente Schifani per la grande attenzione che sta mostrando a sostegno del comparto agricolo”.