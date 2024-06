“Spara due colpi di pistola contro la finestra della vicina”, denunciato 54enne

Avrebbe sparato due colpi di arma da fuoco contro la finestra della camera da letto della vicina di casa. È successo a Licata dove un 54enne del posto è stato denunciato per minacce, danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di cartucce e stalking. A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa che, durante la notte, aveva sentito alcuni strani rumori.

In un primo momento non ha prestato particolare attenzione ma l’indomani ha rinvenuto i fori. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato che, dopo aver effettuato alcune perquisizioni, hanno trovato a casa del 54enne dei proiettili compatibili. L’arma, invece, non è stata rinvenuta. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Le indagini proseguono.