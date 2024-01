Spedizione punitiva in via Atenea, commerciante picchiato a colpi di spranga 

Quattro persone incappucciate e armate si spranghe di ferro hanno assalito e picchiato un commerciante bengalese di trentacinque anni lungo via Atenea, nel centro di Agrigento. Quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva si è verificata nella serata di domenica. La vittima del pestaggio, un commerciante originario del Bangladesh che da anni vive ad Agrigento, è stato malmenato ma per fortuna non è rimasto ferito gravemente.

Gli aggressori, una volta compiuta l’azione, si sono dileguati a piedi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti. Al via le indagini, coordinate dalla procura di Agrigento, per risalire all’identità dei quattro. Non si conoscono i motivi della spedizione punitiva. Negli scorsi giorni, nei pressi di piazzale Rosselli, un altro bengalese è stato aggredito e malmenato in strada. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti nella zona.