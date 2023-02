Tar, annullata interdittiva antimafia all’azienda agricola di Totò Cuffaro

Il Tar di Catania ha annullato l’informativa interdittiva per l’azienda agricola dell’ex governatore Totò Cuffaro. L’informativa interdittiva antimafia era stata emessa dalla Prefettura di Catania. “Per effetto dell’informativa, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha adottato un provvedimento di decadenza di tutti i contributi (connessi alle coltivazioni biologiche) erogati all’Azienda e intimato la restituzione delle somme già percepite”, spiega l’avvocato Girolamo Rubino. Pertanto, l’Azienda Agricola – con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri, Giuseppe Impiduglia e Calogero Marino – ha proposto un ricorso innanzi al Tar Catania per l’annullamento dei provvedimenti. “Con il ricorso è stato sostenuto che l’informativa interdittiva, a carico della ditta ricorrente, fosse illegittima in quanto fondata, sostanzialmente, solo sulla ben nota vicenda giudiziaria relativa a Totò Cuffaro e definita processualmente nel 2010 (per la quale è, peraltro, pendente un giudizio innanzi alla Cedu)- dicono i legali – In esito all’udienza cautelare, il Tar Catania ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti con i quali era stata disposta la restituzione dei contributi erogati e onerando l’Amministrazione di riesaminare la vicenda”.