Prodotti contraffatti in una bancarella, sequestrati duemila articoli

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato le attivita’ di contrasto della commercializzazione di beni contraffatti, sottoponendo a sequestro circa 2.000 prodotti nel corso di controlli effettuati in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato della ‘fera o luni’.

I finanzieri del I Gruppo Catania hanno sottoposto a controllo un’attivita’ di commercio al dettaglio ambulante, di cui e’ titolare un uomo originario del Bangladesh, rinvenendo e sottoponendo a sequestro circa 2.000 tra accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli, raffiguranti o riproducenti i modelli registrati di noti marchi commerciali (Apple, JBL, Lilo e Stitch, Super Mario, Pokemon, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Labubu). L’uomo e’ stato denunciato a piede libero per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.