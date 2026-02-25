Catania

Prodotti contraffatti in una bancarella, sequestrati duemila articoli

Circa 2.000 tra accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli, raffiguranti o riproducenti i modelli registrati di noti marchi commerciali

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato le attivita’ di contrasto della commercializzazione di beni contraffatti, sottoponendo a sequestro circa 2.000 prodotti nel corso di controlli effettuati in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato della ‘fera o luni’.

I finanzieri del I Gruppo Catania hanno sottoposto a controllo un’attivita’ di commercio al dettaglio ambulante, di cui e’ titolare un uomo originario del Bangladesh, rinvenendo e sottoponendo a sequestro circa 2.000 tra accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli, raffiguranti o riproducenti i modelli registrati di noti marchi commerciali (Apple, JBL, Lilo e Stitch, Super Mario, Pokemon, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Labubu). L’uomo e’ stato denunciato a piede libero per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Siculiana

Siculiana, si inaugura il monumento ai martiri siciliani delle Foibe
Catania

Prodotti contraffatti in una bancarella, sequestrati duemila articoli
Caltanissetta

Sorpreso con l’hashish in tasca, arrestato 26enne
Porto Empedocle

Centralinista scomparsa da Porto Empedocle, l’appello della famiglia
Politica

Regione, via libera ai fondi per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, scintille in aula: “Tu sei un corn…”
banner italpress istituzionale banner italpress tv