“Tentò di violentare la vicina di casa mentre dormiva”, condannato a 3 anni e 4 mesi 

Tre anni e quattro mesi di reclusione per aver tentato di abusare sessualmente della vicina di casa che in quel momento stava dormendo. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, nei confronti di un trentenne di Realmonte. L’imputato, difeso dagli avvocati Silvio Miceli e Vincenzo Vella, era accusato di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. Per quest’ultima contestazione il giudice ha escluso l’aggravante della “violenza sulle persone” riconoscendo all’imputato anche l’attenuante del “fatto lieve” sulla tentata violenza, circostanza questa che presuppone la mancata consumazione del rapporto e l’occasionalità dell’evento. Tuttavia il gup ha inflitto 3 anni e 4 mesi di reclusione, pena già ridotta di un terzo in virtù della scelta del rito abbreviato. Il pm Annalisa Failla aveva chiesto la condanna a sei anni di reclusione.

La vicenda risale alla notte del 13 settembre scorso. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe introdotto nell’appartamento della vicina passando per il balcone. Raggiunta la camera da letto avrebbe provato a immobilizzare con forza la donna, una signora più grande di trent’anni, posizionandosi con forza sopra di lei. Sono state le grida d’aiuto della vittima a mettere in fuga l’indagato e allertare i residenti del palazzo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Le indagini sono state avviate immediatamente anche grazie alla ricostruzione, nitida e lucida, della persona offesa e di un testimone. Poco dopo i militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione del trentenne che indossava ancora gli stessi indumenti descritti. A consolidare i gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sussistenti dal gip, anche alcune chat recuperate dai social della signora. Un anno prima, infatti, il trentenne avrebbe in più occasioni inviato messaggi espliciti alla donna manifestando un chiaro intento di avere rapporti sessuali.