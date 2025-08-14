Apertura

Tragedia a Favara, 60enne muore schiacciato tra la sua auto ed il cancello di casa 

L’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello della sua abitazione e la sua stessa auto

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Ancora una tragedia a Favara. Un sessantenne – Domenico “Mimmo” Pitruzzella – è morto questa mattina in un incidente autonomo avvenuto in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il popoloso centro dell’agrigentino con il quartiere di Villaggio Mosè.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello della sua abitazione e la sua stessa automobile. Pitruzzella, molto noto a Favara soprattutto per aver gestito per diversi anni una palestra, stava per uscire da casa quando – una volta abbandonato il veicolo per qualche momento – è stato travolto dalla sua stessa auto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Per Pitruzzella però non c’è stato nulla da fare.

Ancora un dramma a Favara a distanza di appena quattro giorni dalla morte di Samuele Messina, un quindicenne deceduto in un incidente stradale nella serata di San Lorenzo. 

Domenico Pitruzzella

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia a Favara, 60enne muore schiacciato tra la sua auto ed il cancello di casa 
Apertura

Il naufragio a Lampedusa, 27 le vittime (anche una neonata): riprese le ricerche dei dispersi
Cronaca

Trolley sospetto in strada: intervento degli artiicieri
dalla Regione

Il grido d’allarme dei rappresentanti legali di strutture di accoglienza di secondo livello
dalla Regione

Dalla Regione Siciliana 8,1 milioni per mettere in sicurezza gli edifici scolastici
Agrigento

Aica, Claudio Guarneri non è più il direttore generale