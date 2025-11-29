Apertura

Tragedia a Favara, 71 enne trovato morto in casa

L'uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in via Roma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo di 71 anni, Antonio Bumbello, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Via Roma a Favara. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal fatto che non vedevano l’uomo da alcuni giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri. Per l’uomo, però, non c’era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte è avvenuta per cause naturali, di fatti non sono stati riscontrati segni di effrazione né elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di terzi. L’uomo, insegnate in pensione, viveva da solo e non aveva né figli e né parenti.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia a Favara, 71 enne trovato morto in casa
Lampedusa

Aeronautica, donna trasferita d’urgenza da Lampedusa a Palermo
Ultime Notizie

I Carabinieri sventano furto in una gioielleria in manette un 37enne
Agrigento

Marco Masini al Palaforum Bellavia: informazioni su viabilità, accessi e parcheggi
lucca sicula

Oltre 1 milione di euro a 16 Comuni dell’area Agrigento ovest per la raccolta differenziata
Cammarata

Poste Italiane: presentati i nuovi uffici di Cammarata e San Giovanni Gemini
banner italpress istituzionale banner italpress tv