Tragico incidente ad Aragona, morta 26enne di Agrigento: altri cinque feriti (2 di San Fratello)

Tragedia ad Aragona. Un terribile incidente stradale si è verificato la scorsa notte. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e una Audi. Il bilancio è pesantissimo: una ventiseienne di Agrigento, Martina Frequente, è morta in seguito ai gravi traumi riportati. Altre cinque persone risultano ferite, quattro in codice giallo e un’altra in codice rosso.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo dell’utilitaria insieme a papà, mamma e fidanzato e stavano rientrando a casa da un matrimonio. Lo schianto è avvenuto con una Audi a bordo della quale vi era una coppia originaria del messinese, in vacanza in provincia di Agrigento.

L’impatto è stato terribile. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le persone coinvolte dalle auto. Gli operatori sanitari hanno trasferito i feriti, a bordo di quattro ambulanze, in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.