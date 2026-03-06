Donzelli (FdI) non “incorona” Sodano: “C’è ancora tempo, vogliamo l’unità”





Intervista di Irene Milisenda e testo di Gioacchino Schicchi

Trovare un candidato unitario per il centrodestra è ancora la missione e, soprattutto, nulla è ancora deciso. Il deputato Giovanni Donzelli arriva ad Agrigento accompagnato dal chiacchiericcio che gli conferiva l’aura di chi avrebbe dovuto incoronare l’imperatore nella cattedrale di Parigi e invece, più mestamente, si è limitato a calciare in rimessa laterale il pallone che la stampa gli aveva passato.

“Fratelli d’Italia – ha detto – lavora tenacemente a tenere il più possibile unita la coalizione di centrodestra. E ovviamente ancora c’è tempo, non troppo, quindi dovremo presto ufficializzare il nome, ma da parte nostra l’importante, il lavoro che stiamo facendo, è per tenere il più possibile unito il centrodestra”.

Rispetto poi al fatto che Lega e DC abbiano proposto al partito della Meloni di avanzare dei nomi per la candidatura a sindaco per ricucire lo strappo che si sta consumando su Lillo Sodano, Donzelli ha aggiunto: “Noi abbiamo classe dirigente per poter governare ovunque, ma non anteponiamo mai l’interesse di partito all’interesse dei cittadini. Quindi non diremo oggi ‘deve essere a tutti i costi di Fratelli d’Italia’, pur avendo persone che sarebbero in grado di fare benissimo il sindaco, ma cerchiamo insieme agli altri la miglior soluzione per stare tutti insieme, valutare anche soluzioni che sono già in campo per arrivare a stare compatti per far vincere”.

Quindi, in sintesi, nulla è ancora chiuso, né su Sodano né su qualunque altro nome.

Ancora più chiaro il commissario regionale del partito, Luigi Sbardella: “Facciamo ancora in tempo per scegliere il candidato unitario”.

Che siano o meno dichiarazioni fatte per prendere tempo è da capirsi. Certo è che le ormai celebri “Vacanze romane” di Di Mauro e Gallo non hanno portato il risultato immediatamente apprezzabile previsto.