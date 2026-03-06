Apertura
Accusa malore e perde il controllo del tir a Porto Empedocle, conducente in ospedale
L'uomo è strato trasferito a bordo di un ambulanza presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie
Incidente autonomo lungo la strada statale 115 in direzione Porto Empedocle, nei pressi dell’Hotel dei Pini. L’autista di un camion di grosse dimensioni ha accusato un malore ed è uscito fuori strada, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Presenti anche le squadre dei vigili del fuoco e la Polizia stradale che si sta occupando della viabilità e di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.
