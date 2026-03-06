Referendum, Donzelli (FdI): “Votare sì per cambiare la giustizia che riguarda tutti”





“Un appuntamento importante quello del referendum. Oggi vogliamo spiegare ai cittadini che la riforma della giustizia riguarda tutti, non solo chi ha a che fare con le aule dei tribunali: perché senza giustizia non c’è sicurezza, non c’è libertà e non c’è sviluppo economico”. Lo ha detto il responsabile organizzativo nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a margine dell’incontro pubblico dal titolo “Le Ragioni del Sì”, che si è svolto presso l’Hotel Kaos di Agrigento, promosso dal direttivo provinciale di Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. “Noi consigliamo di andare a votare sì perche non è una questione a favore o contro Giorgia Meloni, non cambiare la giustizia per fare un dispetto a Giorgia Meloni non sarebbe intelligente”, ha chiuso Donzelli.

Ad aprire e moderare i lavori, in una sala gremita, è stato l’avvocato Adriano Barba, presidente provinciale del partito. Tra i relatori l’avvocato Antonio Gaziano, del foro di Agrigento, l’onorevole Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente, e l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale del partito. Presente in prima fila anche il deputato nazionale Calogero Pisano, rientrato da poco nel partito della premier Meloni.

L’appuntamento rientra nel calendario di iniziative promosse su scala nazionale per approfondire i temi oggetto del referendum, con l’obiettivo di sostenere una riforma della giustizia considerata “più giusta, imparziale e libera”.