Apertura

Truffano rivenditore di auto di Agrigento, due condanne 

Il titolare di una concessionaria di Agrigento versò 2.500 euro per un’auto che non fu mai consegnata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Mettono a segno una truffa ai danni di un noto commerciante di auto di Agrigento e poi spariscono. Il tribunale della Città dei templi ha condannato ad un anno di reclusione Giovanni Simone, 61 anni e Luigi Giannatempo, 60 anni, entrambi di Cerignola per aver raggirato una concessionaria. La vicenda risale al 2021. Secondo quanto ricostruito il commerciante, convinto di fare un affare per l’acquisto di una Fiat Cinquecento, contattò il numero indicato nell’annuncio (intestato a Giannatempo).

Al telefono parlò con Simone che si era qualificato come titolare di una concessionaria a Rovereto. Concordato il prezzo – 2.500 euro – l’agrigentino effettuò un bonifico ma dell’auto nessuna traccia. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna ad un anno di entrambi gli imputati. Richiesta accolta pienamente dal tribunale. I due pugliesi, peraltro, erano accusati anche di un tentativo di truffa non andato a segno. 

