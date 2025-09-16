Agrigento

Tunisino picchiato e rapinato a Villaseta, indagini 

L’uomo ha raccontato ai poliziotti delle Volanti di essere stato bloccato da quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di due scooter.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Fermato mentre era in sella alla sua bicicletta, stordito con spray al peperoncino, picchiato e infine rapinato. È successo nella serata di ieri nei pressi della rotonda del centro commerciale “Città dei Templi, a Villaseta, quartiere alla periferia di Agrigento.

La vittima è un trentaquattrenne tunisino. L’uomo ha raccontato ai poliziotti delle Volanti di essere stato bloccato da quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di due scooter. Calci, pugni e anche spray al peperoncino per sottrargli un borsello all’interno del quale vi erano custoditi 300 euro. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e dare un nome ai responsabili. 

