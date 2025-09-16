Agrigento

Carabinieri, Boracchia nuovo comandante provinciale a Pisa: fu capo della Dia di Agrigento 

Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Pisa è stato a capo della Dia di Agrigento

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Il colonnello Ivan Boracchia è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pisa: succede al colonnello Mauro Izzo. Boracchia ha già incontrato il prefetto e le altre autorità locali, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale sul territorio. Originario della Sicilia, 50 anni, Boracchia giunge a Pisa dopo due anni alla guida del reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Palermo.

Tra i suoi precedenti incarichi di rilievo il comando del reparto territoriale di Gela, la guida di un plotone presso il XII reggimento Carabinieri Sicilia, la direzione del nucleo operativo di Messina Centro e, successivamente, del nucleo radiomobile e del nucleo investigativo del reparto operativo di Messina. Ha inoltre ricoperto il ruolo di caposezione presso la Dia di Agrigento e guidato anche le compagnie Carabinieri di Gorizia e Gioia Tauro.

