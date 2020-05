Una bella storia da Sant’Angelo Muxaro: mascherine gratis al capitano Ultimo (ft e vd)

“Continua la campagna del Gruppo M5S alla Regione Lazio ‘Storie di Solidarietà” che ha l’intento di far emergere l’altruismo ai tempi del coronavirus.

Quella che raccontiamo oggi è una storia che parte dalla Sicilia e arriva fino al Lazio, a conferma di quanto l’Italia sia capace di fare squadra nel momento del bisogno”.

Così i consiglieri M5s del Lazio su Facebook, dove hanno pubblicato un video.

Giuseppe Sicurello e la moglie Enza Lattuca

Giuseppe Sicurello consegna mascherine alla Polizia

Giuseppe Sicurello al lavoro

“A Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento – spiegano – un artigiano tappezziere di nome Giuseppe Sicurello, aiutato dalla moglie, Enza Lattuca, da quasi due mesi sta realizzando a proprie spese mascherine contro il Coronavirus. Oltre 11 mila pezzi sono stati già distribuiti in tutta Italia e all’estero e molte sono arrivate anche nel Lazio, all’Associazione ‘Volontari capitano Ultimo onlus’, fondata dal Capitano Ultimo, il famoso carabiniere che condusse l’operazione che portò all’arresto di Totò Riina, a diverse attivitaà commerciali della Capitale e in Parlamento. Le mascherine sono prodotte con i tessuti acquistati per realizzare divani e sedie, ma inutilizzati a fronte della chiusura forzata dell’attività – conclude il post – e vengono donate a tutti coloro che hanno bisogno di dispositivi di protezione individuale”.