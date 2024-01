Una nube avvolge Licata, dopo le scuole chiudono anche ville e cimiteri: stop alle manifestazioni 

Dopo le scuole, che resteranno chiuse almeno fino a mercoledì, il sindaco di Licata Angelo Balsamo ha disposto lo stop a tutte le manifestazioni all’aperto ma anche la chiusura di ville e cimiteri comunali. Stop anche alle aree esterne per le attività commerciali, alle attività degli ambulanti. Sospesi i mercatini comunali nonché è stata vietata l’esposizione di merce a carattere alimentare all’esterno. L’ordinanza è stata firmata dal primo cittadino.

La città di Licata continua ad essere avvolta da una densa nube che si è creata in seguito al devastante incendio avvenuto tre giorni fa nel deposito di rifiuti della ditta Omnia, in contrada Bugiades. I vigili del fuoco, unitamente alla protezione civile e ai tecnici dell’Arpa, sono al lavoro ormai da giorni per spegnere il rogo ed effettuare i dovuti accertamenti sull’aria.