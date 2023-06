“Vi brucio vivi”, minaccia l’ex compagna e il nuovo fidanzato: denunciato 

Non si rassegna alla fine della relazione sentimentale e minaccia di morte l’ex compagna e il nuovo fidanzato. “Vi brucio vivi, vi ammazzo e vi brucio le macchine”. Sono queste le parole che avrebbe rivolto un operaio di trent’anni di Canicattì denunciato per minacce gravi. A presentare la querela è stata l’ex compagna, una ventinovenne del luogo madre di figli piccoli.

La donna, impaurita e ormai esasperata, si è recata al commissariato di Canicattì e ha raccontato il suo incubo ai poliziotti. Non soltanto minacce ma anche una serie di comportamenti che hanno gettato la ragazza in un tunnel di ansia e paura. L’operaio, non rassegnatosi alla fine della storia d’amore, avrebbe minacciato anche il nuovo fidanzato. Negli ultimi giorni gli atteggiamenti minatori si sono intensificati.

In una occasione si sarebbe presentato sotto casa dell’ex compagna e, dopo aver bussato al campanello, l’avrebbe insultata pesantemente. Soltanto l’intervento dei carabinieri ha scongiurato conseguenze più gravi.