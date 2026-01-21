Apertura

“Vicino a Cosa nostra agrigentina”, confiscati 13 milioni di euro a imprenditore

L’imprenditore, nel frattempo deceduto, operava nel settore della produzione dell’olio ed è stato riconosciuto “vicino” a Cosa nostra agrigentina

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione al provvedimento con cui la Corte d’Appello di Palermo che ha disposto in via definitiva la confisca di prevenzione dell’importante patrimonio, del valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, accumulato da un imprenditore (poi deceduto) già operante nel settore della produzione e della commercializzazione di olio alimentare, ritenuto a suo tempo contiguo a cosa nostra agrigentina e dedito tra anni ’80 e ’90 alla concessione di prestiti usurari per importi ingenti, legata alla propria attivita’ commerciale.

Gli approfondimenti culminati nell’applicazione dell’odierna misura di prevenzione, condotti dalla Sezione Operativa della Dia di Agrigento all’esito di un complesso iter giudiziario, hanno consentito dunque di acclarare in capo al proposto oltre che la pericolosita’ sociale “generica”, connessa alla pratica dell’usura, anche una pericolosita’ “qualificata”, in ragione appunto della sua riconosciuta vicinanza, mentre era in vita, alla mafia della Valle dei Templi. Il provvedimento ablativo, che ha interessato beni oggi intestati ai familiari dell’uomo, di importo sproporzionato rispetto ai redditi da questi all’epoca dichiarati, ha riguardato 30 immobili o parti di essi, tra fabbricati e terreni, nonche’ 3 complessi aziendali con sede nelle province di Agrigento e Messina.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne
Agrigento

Maltempo, riapre la tratta ferroviaria Caltanissetta-Agrigento
Caltanissetta

Hashish suddiviso in dosi e soldi contanti, arrestato pusher
Politica

Ciclone Harry, la deputata Ida Carmina: “Stato di emergenza per aiutare popolazione”
Apertura

“Vicino a Cosa nostra agrigentina”, confiscati 13 milioni di euro a imprenditore
Apertura

La mafia e la stidda nell’agrigentino, 7 condanne
banner italpress istituzionale banner italpress tv