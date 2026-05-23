Violenza sessuale, stalking e minacce di morte all’ex fidanzata: indagato 42enne di Favara

Avrebbe reso la vita dell’ex fidanzata un inferno, vessandola, pedinandola, minacciandola di morte arrivando addirittura a bloccarla contro un muro, sputarle addosso e palpeggiarla. La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 42enne di Favara. L’atto, che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal sostituto procuratore Annalisa Failla. I fatti contestati risalgono al periodo 2023-2024.

La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna, rappresentata dall’avvocato Leonardo Marino, ormai stanca di subire soprusi e angherie ma anche terrorizzata dalle condotte dell’ex compagno. All’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Virgone, viene contestata una lunga lista di episodi incresciosi. In più occasioni avrebbe pedinato la ragazza inviandole messaggi che lasciavano intendere un vero e proprio spionaggio nei suoi confronti. E ancora: frasi gravide di minacce di morte, insulti. In alcune circostanze l’avrebbe seguita al cinema, in un locale a San Leone o ad un concerto costringendo la donna a farsi accompagnare dagli amici per timore che le potesse succedere qualcosa.

L’episodio più grave, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, risale invece all’aprile 2024. Il 42enne avrebbe strattonato, bloccato contro un muro e sputato all’ex compagna per poi palpeggiarla contro la sua volontà. Infine all’uomo viene contestato anche il reato di sostituzione di persona poichè, utilizzando i dati personali dell’ex fidanzata, avrebbe aperto dei profili falsi su Instagram e Facebook. Con la chiusura delle indagini la procura di Agrigento si appresta a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato.