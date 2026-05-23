Messina

Abusi sessuali sulla figlia minorenne della compagna, arrestato 51enne

I carabinieri ieri sera hanno sorpreso l'uomo che si era appartato in una zona isolata di "Zafferia" in compagnia della minore, a bordo della propria autovettura

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno arrestato un 51enne, accusato di “atti sessuali con minore” commesse ai danni della figlia della propria compagna.

L’arresto scaturisce – dicono gli investigatori – dalla collaborazione istituzionale costantemente intrattenuta dai Reparti dell’Arma con gli istituti scolastici del territorio, nell’ambito della quale era stata segnalata la possibilità che un’alunna fosse vittima di abusi. I carabinieri ieri sera hanno sorpreso l’uomo che si era appartato in una zona isolata di “Zafferia” in compagnia della minore, a bordo della propria autovettura. L’indagato è stato portato nella Casa Circondariale di Messina Gazzi, mentre la minore è stata affidata al padre e trasportata al Policlinico per essere visitata.

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