La Balena del riciclo, chiusa la prima settimana educativa nelle scuole dell’Agrigentino

La grande scultura del progetto Balena ha concluso il suo primo percorso nelle scuole del versante occidentale dell’Agrigentino grazie alla SRR Ato Agrigento Ovest, confermando un impegno costante nella promozione della raccolta differenziata, del riciclo e della cultura della sostenibilità.

Durante la settimana si sono svolti i primi eventi informativi e con l’atteso incontro tra gli studenti e la Balena – la monumentale opera lunga sette metri realizzata dall’artista Antonella Cirrito, nata dalla raccolta collettiva di 20.000 bottiglie di plastica trasformate in migliaia di riccioli luminosi. Gli appuntamenti finali hanno coinvolto la scuola Dante Alighieri di Sciacca e il plesso De Amicis di Caltabellotta, appartenenti all’Istituto Comprensivo Roncalli, dove alunni e docenti hanno vissuto un momento di forte impatto educativo e simbolico.

Alle iniziative hanno preso parte gli amministratori dei Comuni interessati, gli amministratori comunali, l’educatore ambientale Mimmo Rizzuto e i vertici della SRR. Dal 2023 la Balena ha percorso oltre 3.000 chilometri, attraversando scuole, piazze e associazioni in tutta la Sicilia, trasformandosi in un vero progetto di comunità.

Le prime tre giornate hanno coinvolto centinaia di studenti, rafforzando il messaggio che la SRR porta avanti con continuità: differenziare e riciclare sono gesti semplici che possono cambiare il mondo. Dopo le iniziative “La differenziata non va in vacanza” e “Messaggero dell’Ambiente”, il percorso educativo prosegue nei 17 Comuni del comprensorio saccense, unendo sensibilizzazione ambientale, partecipazione e valorizzazione del territorio.

La prossima settimana il viaggio della Balena continuerà lunedi 25 maggio al plesso Catusi dell’istituto comprensivo “Inveges”, poi nelle scuole di Burgio, Lucca Sicula, Ribera e Cianciana, ampliando ancora il raggio di un progetto che parla ai giovani attraverso l’arte e la responsabilità collettiva.