“Violenza sessuale su due escort colombiane”, condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere 

Otto anni e quattro mesi di reclusione per una violenza sessuale e una tentata violenza ai danni di due escort colombiane. Lo hanno disposto i giudici del tribunale di Sciacca che hanno condannato Mohamed Elhasha, 27 anni, egiziano. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto 7 anni e 7 mesi di carcere. La vicenda scaturisce dalle indagini della polizia del commissariato di Sciacca su quanto accaduto in un appartamento in piazza Carmine.

Secondo quanto ricostruito, l’egiziano si sarebbe recato nella casa/appuntamenti pretendendo di consumare un rapporto sessuale senza pagare per poi aggredire la colombiana. Tra le accuse anche una tentata violenza ai danni di un’altra donna, non consumata in seguito all’arrivo di un altro cliente. La difesa, che ha sostenuto in aula che il rapporto fosse consenziente, aveva chiesto l’assoluzione. Il tribunale ha invece inflitto una pena superiore a quanto richiesta anche dall’accusa.