Zhoe è tra i primi nati in Sicilia: il vagito un secondo dopo la mezzanotte

La piccola è nata presso l'ospedale Nesima di Catania

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Presso l’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal prof. Ettore, un secondo dopo la mezzanotte, è venuta alla luce Zhoe. La neonata pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dall’équipe medica e infermieristica del reparto. Il papà si chiama Stefano, e ha 30 anni.

