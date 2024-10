Aica, chiusura sportello di Aragona per aggiornamento dei sistemi informativi

Per consentire il trasferimento e l’aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, lo sportello per il ricevimento del pubblico di Viale Mediterraneo, ad Aragona, sarà chiuso nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre e per le intere giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024. Si specifica che tutti gli altri servizi e le attività di ufficio continueranno a essere regolarmente attive. Da lunedì

28 ottobre 2024, lo sportello sarà operativo presso i locali della nuova sede AICA di Agrigento, lungo la ex S.S. 189 della Valle del Platani. Gli utenti, per fruire dei servizi dello sportello, dovranno accedere dal cancello d’ingresso di Viale dell’Industria, di fronte al deposito del corriere espresso BRT (vedasi mappa sotto). Sarà disponibile un ampio parcheggio dedicato che faciliterà la fruizione dei servizi.

Si informa l’utenza che, a causa di un intervento di manutenzione programmata sui nostri sistemi informativi, le linee telefoniche del nostro Call Center, insieme ad altri servizi correlati, non saranno funzionanti a partire dalle ore 12:30 di oggi, 23 ottobre 2024. Tale disservizio potrebbe protrarsi per diverse ore. Ci scusiamo per il disagio che questo potrebbe causare e si assicura che stiamo lavorando per ripristinare la piena operatività nel minor tempo possibile. Vi comunicheremo tempestivamente appena i servizi saranno nuovamente disponibili.