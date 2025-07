Aragona, tutto pronto per la Festa dell’emigrato

Venerdì 25 e sabato 26 luglio nel quartiere «Zorba» di Aragona si terrà la Festa dell’emigrato. Sarà un’occasione di aggregazione per condividere collettivamente momenti di condivisione comunitaria.

Il quartiere Zorba è uno dei quartieri nuovi di Aragona distante dal centro storico, ma non per questo meno aggregativo degli altri, tanto che in passato ha già ospitato altri eventi. Ciò è frutto della tenace volontà di molti residenti che si sono adoperati per rivalorizzare un territorio di nuova concezione, che come in tanti altri contesti, è spesso escluso dalle varie manifestazioni sociali che sembrano essere ad appannaggio esclusivo dei centri storici.

Grazie all’operatività dei residenti, che hanno costituito un comitato di quartiere per l’organizzazione dei vari eventi, si avranno diverse manifestazioni.

Ecco il programma:

Venerdì 25 dalle 21:00 in poi: «Ka Semu» live band – La Sicilia racconta; ore 21:00 Area Balera “Peppuccio Barravecchia”; ore 21:30 effetto Vasco live band.

Sabato 26 dalle ore 21:00 in poi: spettacolo musicale prove per strada; 21:30 Area karaoke max Cover Fiorella; 21:30 Hmora live band; 23:30 Premiazioni e ringraziamenti.