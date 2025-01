Crisi idrica ad Aragona, Galluzzo: “situazione insostenibile”

L’assessore comunale ai Servizi a Rete di Aragona, Angelo Galluzzo, continua a raccogliere, giorno dopo giorno, la disperazione dei cittadini in merito alla grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio l’intera provincia.

“I turni di erogazione dell’acqua, nella migliore delle ipotesi, si sono allungati a 10-12 giorni, raggiungendo picchi di 20 giorni in alcune zone del paese. La scarsa quantità di acqua che arriva non è sufficiente nemmeno a riempire i recipienti, lasciando famiglie, artigiani e commercianti in condizioni sempre più critiche. La situazione, dice l’assessore Galluzzo, già drammatica, rischia di peggiorare ulteriormente con l’arrivo dell’estate. Nonostante il periodo di assenza totale di acqua, non sono stati effettuati interventi essenziali, come la pulizia degli invasi, che avrebbero potuto incrementare la capacità di approvvigionamenti. In merito ai dissalatori, riconosciuti come unica soluzione strutturale alla crisi idrica, si registra un silenzio assordante da parte delle istituzioni regionali e nazionali. La comunità di Aragona esige risposte concrete e immediate”, continua l’assessore che chiede “un aumento della portata idrica e una distribuzione equa dell’acqua disponibile su tutto il territorio provinciale”. “Aragona non può più essere relegata a fanalino di coda nella gestione della crisi idrica. La protesta è imminente: le istituzioni sono chiamate a intervenire prima che la situazione diventi insostenibile” conclude.