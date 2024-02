La strage di Altavilla, anche il sindaco di Aragona presente alla fiaccolata per le vittime

C’era anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ieri sera, ad Altavilla Milicia, durante la fiaccolata organizzata per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, assassinati dal marito e padre, Giovanni Barreca. La quarantunenne Antonella Salamone, torturata, uccisae sepolta in giardino, era originaria di Aragona, con la presenza del sindaco Pendolino, anche la comunità del paese dell’agrigentino, sotto choc da giorni, ha voluto commemorare le vittime della strage. “L’amministrazione comunale condanna fortemente questi efferati gesti, folli e incomprensibili, da padre non riesco a capire come si possa arrivare a uccidere i propri figli”, ha ribadito ancora una volta il sindaco Giuseppe Pendolino