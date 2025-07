In casa con 5mila euro falsi in contanti, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Ciminna hanno tratto in arresto in flagranza di reato un quarantaquattrenne palermitano, resosi responsabile del reato di spendita di banconote false in alcuni esercizi commerciali del piccolo Comune della Provincia.

Dagli accertamenti posti in atto sin da subito, i militari dell’Arma sono infatti risaliti all’identità del sospettato, che all’interno della propria abitazione custodiva un ingente quantitativo di banconote contraffatte in pezzi da 20 e 50 euro, per un valore totale di 5.000 euro, peraltro tutte riportanti un numero di serie identico a quelle spese nelle settimane precedenti a Ciminna.

A nulla è valso il tentativo dell’uomo di eludere il controllo lanciando le mazzette con le banconote dal balcone, rocambolesca azione che di certo non poteva passare in osservata e portava all’arresto dell’uomo, convalidato in sede di giudizio direttissimo dal Tribunale monocratico di Palermo.