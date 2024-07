Niente acqua ad Aragona, Pendolino: “chiederò ulteriore incontro”

Rubinetti a secco ad Aragona. Il sindaco Pendolino sui canali social scrive: “mio malgrado devo comunicarvi che anche oggi non si può fare il servizio di erogazione dell’acqua, pur avendo avuto assicurato che in base all’arrivo di ieri pomeriggio veniva effettuato il turno, ma stanotte non è arrivata una goccia di acqua al serbatoio di Aragona, stamattina chiederò un ulteriore incontro, vi darò in giornata aggiornamenti”.