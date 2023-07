Tragedia ad Aragona, cade da impalcatura al cimitero: morto operaio 

Tragedia ad Aragona. Un operaio di sessantanove anni – Antonino Burgio, originario di Raffadali – è deceduto questo pomeriggio dopo essere caduto da un’impalcatura da un’altezza di quattro metri. L’incidente è avvenuto nel cimitero comunale.

L’uomo era impegnato in alcuni lavori di restauro di una cappella quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. L’impatto al suolo è stato violento. Lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare l’operaio.

Un elisoccorso proveniente da Caltanissetta è stato fatto atterrare sul posto ma per il sessantanovenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia stanno operando i carabinieri della stazione di Aragona e i vigili urbani. In arrivo anche il magistrato di turno.