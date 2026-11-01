Bivona

Estorsione e maltrattamenti alla madre, 30enne agrigentino a processo 

In una occasione l’uomo avrebbe distrutto il portone dell’abitazione del genitore inviandole poi anche una foto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un trentenne di Bivona è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della mamma. L’imputato, difeso dall’avvocato Enrico Di Benedetto, comparirà in aula il prossimo 1 dicembre per l’avvio del dibattimento. La difesa aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato. Richiesta, tuttavia, rigettata dal tribunale.

La vicenda, secondo quanto ricostruito, risale al periodo compreso tra il 2020 ed il 2026. I maltrattamenti sarebbero legati alle continue richieste di denaro avanzate dal figlio alla madre. In una occasione l’uomo avrebbe distrutto il portone dell’abitazione del genitore inviandole poi anche una foto. 

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