Rotary, Rotaract e Interact Club Agrigento insieme per “Il Carrello Sospeso”

La solidarietà si costruisce attraverso gesti semplici, ma capaci di fare la differenza nella vita delle persone. È questo lo spirito che ha animato l’iniziativa “Il Carrello Sospeso – Un piccolo gesto, una grande solidarietà”, promossa dal Rotary Club Agrigento, insieme al Rotaract Club Agrigento e all’Interact Club Agrigento.

L’iniziativa si è svolta nella mattinata di sabato 31 ottobre presso il supermercato Conad del Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento, coinvolgendo soci dei tre Club, cittadini e famiglie in una raccolta di generi alimentari destinati alle persone che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale.La spesa raccolta è stata donata alla Mensa della Solidarietà di via Gioeni ad Agrigento, realtà che rappresenta un importante punto di riferimento per l’assistenza alle persone più fragili del territorio.

L’iniziativa ha costituito un’importante occasione per tradurre i valori del servizio, della condivisione e dell’attenzione verso il prossimo in un’azione concreta, capace di coinvolgere diverse generazioni e sensibilizzare la comunità sull’importanza della solidarietà.Il progetto ha visto la collaborazione del Rotary Club Agrigento, presieduto dal dott. Angelo Vita, insieme al Rotaract e all’Interact, in una testimonianza concreta di come l’impegno associativo possa contribuire a rafforzare il senso di comunità e promuovere una cultura dell’attenzione verso chi ha maggiormente bisogno.

La dichiarazione del Presidente del Rotary Club Agrigento Angelo Vita: “Il significato più bello di questa iniziativa è racchiuso proprio nella sua semplicità. Il Carrello Sospeso ci ricorda che la solidarietà non richiede necessariamente grandi gesti, ma nasce dalla capacità di accorgerci degli altri e di comprendere che, anche attraverso un piccolo contributo, possiamo fare la differenza. La donazione alla Mensa della Solidarietà di via Gioeni rappresenta molto più della consegna di generi alimentari: è un segno concreto di vicinanza verso chi vive un momento di difficoltà, un messaggio di attenzione e, soprattutto, un modo per ribadire che nessuno dovrebbe sentirsi solo.Sono particolarmente soddisfatto della collaborazione tra Rotary, Rotaract e Interact, perché dimostra come persone di generazioni diverse possano condividere gli stessi valori e lavorare insieme per il bene comune. Il servizio alla comunità è il cuore della nostra missione e iniziative come questa ci permettono di tradurre i nostri principi in azioni concrete.Desidero ringraziare tutti i soci dei Club che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, i cittadini che hanno partecipato alla raccolta e tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione. Un ringraziamento particolare va alla Mensa della Solidarietà di via Gioeni per l’importante opera svolta quotidianamente a favore delle persone più bisognose. Credo che il valore di una comunità si misuri anche dalla sua capacità di prendersi cura di chi attraversa un momento difficile. Per questo, come Rotary Club Agrigento, continueremo a promuovere iniziative che mettano al centro le persone, la dignità umana e il bene comune. La vera solidarietà non si misura soltanto da quanto doniamo, ma dalla capacità di riconoscere nell’altro una persona che merita attenzione, dignità e rispetto. Con il Carrello Sospeso abbiamo voluto lanciare proprio questo messaggio: una comunità è davvero forte quando sceglie di non lasciare indietro nessuno».