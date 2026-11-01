Stalking e lesioni personali, arrestato ventenne empedoclino 

Gli agenti del commissariato di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Agrigento, hanno arrestato un ventenne del posto per i reati di lesioni personali aggravate, atti persecutori, danneggiamento e violazione di domicilio. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.