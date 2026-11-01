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Stalking e lesioni personali, arrestato ventenne empedoclino 

Il ventenne empedoclino finisce ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti del commissariato di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Agrigento, hanno arrestato un ventenne del posto per i reati di lesioni personali aggravate, atti persecutori, danneggiamento e violazione di domicilio. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 

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