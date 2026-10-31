Agrigento

Lavori rete idrica ad Agrigento, disservizi in alcune zone, Aica: “domani si torna alla normalità”

I disservizi hanno interessato via Manzoni, via Dante e il centro storico, in particolare via Atenea, via Pirandello, piazza Ravanusella e via San Francesco.

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

AICA informa che oggi ad Agrigento si sono verificati problemi nella distribuzione idrica a causa dei lavori in corso per il passaggio dalla vecchia alla nuova rete, ma già da domani la situazione rientrerà nella normalità. I disservizi hanno interessato via Manzoni, via Dante e il centro storico, in particolare via Atenea, via Pirandello, piazza Ravanusella e via San Francesco.Domani, domenica 1 novembre, è comunque prevista la distribuzione idrica nelle suddette zone.

I lavori servono a sostituire le vecchie condotte con la nuova rete, che garantirà un servizio più efficiente e ridurrà le perdite. AICA si scusa con gli utenti per i disagi e assicura che il servizio tornerà regolare al termine degli interventi, nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

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