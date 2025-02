Furto alla piscina comunale, 27enne finisce ai domiciliari 

Un ventisettenne originario di Ribera è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. L’uomo, insieme ad almeno altre tre persone, si sarebbe intrufolato nella piscina comunale di Bivona e avrebbe sottratto diverso materiale: 30 caloriferi, di fusti in ferro, una cisterna in acciaio, tubi idraulici, ante di porte in alluminio, scalette di risalita in acciaio, mazze in alluminio.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il giovane prima che riuscisse a scappare. La refurtiva è stata recuperata. Nelle prossime ore il 27enne, che è stato posto ai domiciliari, comparirà davanti il giudice per l’udienza di convalida del provvedimento.