“Doveva essere inserito tra i forestali fin dal 2007”, condannata la Regione

Doveva essere inserito fra i lavoratori Forestali, con garanzia occupazionale di 151 giornate, fin dal 2007. Per questo motivo il giudice del lavoro del tribunale di Sciacca ha condannato l’assessorato regionale alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro. Le differenze retributive e contributive che dovranno essere versate sono di 32.399,25 euro. A proporre il giudizio è stato un lavoratore Forestale di Burgio (Agrigento), che è stato rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario Loggia.

In parziale accoglimento delle richieste, il tribunale di Sciacca, ha accertato il diritto del ricorrente a essere inserito, sin dal settembre 2007, nel contingente dei 151isti, come addetto alle squadre di pronto intervento di Burgio e, al contempo, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione dal contingente da quantificarsi nelle differenze retributive e contributive che il ricorrente avrebbe percepito qualora inserito nel contingente in questione sin dal 2007.

Nonostante la sentenza, l’assessorato regionale è rimasto inadempiente e non ha provveduto alla corresponsione del risarcimento riconosciuto. Nel 2023, il lavoratore per ottenere la corresponsione della pretesa risarcitoria già riconosciuta dal tribunale di Sciacca ha nuovamente convenuto in giudizio l’assessorato regionale e il giudice del lavoro ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata.