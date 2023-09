Calamonaci, i consiglieri di minoranza chiedono encomio per la giovane atleta Colletti

A Calamonaci il gruppo consiliare di minoranza “Ricomincare per il futuro” propone al consiglio comunale e all’amministrazione il conferimento di civica onorificenza per la Emma Colletti, 17 anni, campionessa italiana senior di karate nella categoria 50 kg della specialita’ kumite.

“Ci auguriamo che la proposta venga accolta dall’amministrazione in un clima di collaborazione costruttiva”, scrivono nella nota i consiglieri di minoranza. Per i suoi innumerevoli ed eccezionali successi raggiunti nella pratica dell’attività sportiva per l’esempio che trasmette ai nostri giovani in quanto incarna i principi e i valori derivanti dalla pratica sportiva : solidarieta’, lealta’, rispetto della persona e delle regole, capacità’ di integrazione e collaborazione”.

Emma vive a calamonaci frequenta il liceo artistico “ g. bonachia” di sciacca

la scuola di karate è la “ippon karate lentini dei maestri piero e marco lentini. La sua carriera sportiva è costellata di innumerevoli successi: a febbraio 2023 partecipa al al campionato europeo karate cadetti junior cipro, con la maglia nazionale italiana ha conquistato la medaglia di bronzo, mondiali konia terza classificata, coppa del mondo di lega terza classificata, due tappe di coppa del mondo di lega: porec e cipro prima classificata,successi incredibili, sempre sul podio. Nel ranking mondiale è seconda in quello italiano è seconda perché al compimento dei diciotto anni passa da junior a under 21 e i punti si dimezzano arrivando cosi al secondo posto.